Investieren und sparen

Mit energieeffizienten IE5-Motoren und einer verbesserten Luftführung in der Entstauberserie NE J möchte Nestro neue Maßstäbe in der Lufttechnik setzen.

Die »NE J« ist die erste komplette Baureihe von Nestro-Entstaubern, die serienmäßig mit IE5-Reluktanzmotoren und Frequenzumrichtern ausgestattet sind. Diese sorgen dafür, dass der Motor zu jeder Zeit im optimalen Betriebspunkt läuft. Laut Hersteller können diese bis zu 22 Prozent der Energiekosten gegenüber Geräten mit IE3-Motoren einsparen. Damit leistet das thüringische Unternehmen einen Beitrag zum Klimaschutz und spart dem Anwender gleichzeitig Geld. Aber auch aus weiteren Gründen kann der Einsatz der NE J helfen, effizienter zu werden:

Investitionskosten unter anderem durch die maschinennahe Aufstellung mit kurzen Rohrleitungswegen und in Summe geringen Leitungswiderständen

Betriebskosten dank dem frequenzgeregelten IE5-Motor (Wirkungsgrad von über 90 Prozent)

Heizkosten durch Umluftbetrieb ohne Wärmeverlust, denn das eingesetzte Filtermaterial garantiert einen Reststaubgehalt von 0,1 mg/m³ – das ist oft sauberer als die Außenluft

Wartungskosten durch eine intelligente, zertifizierte Löschautomatik unter Verzicht auf den Einsatz von Wasser oder Trockenlöschmittel

Montage- und Fundamentkosten als anschlussfertiges, mobiles Gerät (lediglich Strom- und Druckluftanschluss sowie Anbindung an Rohrleitung notwendig)

Individuell konfigurierbar

Das Konstruktionsdesign gewährleistet eine optimale Absaugung durch die integrierte, bewährte Unterdrucktechnologie mit 100 Prozent Staubfreiheit und durch den steten Soll-Ist-Wert-Abgleich des zur Absaugung an den Bearbeitungsmaschinen benötigten Unterdrucks. Der Ventilator ist hinter der Filtereinheit angeordnet. Er wird daher nur mit Reingas beaufschlagt, transportiert also kein Material.

Wie ihre Vorgänger verfügen die Entstauber NE J über eine Materialvorabscheidung. Staub und Späne können so nicht direkt auf die Filterschläuche treffen. Der Anwender wählt zwischen vier verschiedenen Entsorgungsmöglichkeiten: Staubtonne(n), Brikettierpresse NBP, Zellenradschleuse NZRS oder für die Schweiz den 800-l-Normcontainer. Es gibt Sichtfenster und eine Querströmung verhindert das Aufwirbeln von Staub und Spänen.

Im Reingasbereich ist eine Abluftschalldämmung mit Kulissen integriert. Dadurch zählen die Entstauber NE J zu den leisesten Geräten am Markt. Optional kann der gesamte Ventilatorraum schallgedämmt werden. Durch die neue modulare Bauweise sind die anschlussfertigen Geräte jetzt deutlich kompakter und flexibler einsetzbar.

Nestro Lufttechnik GmbH

07619 Schkölen

Tel.: +49 36694 41-0

www.nestro.com



