Mobilität hoch zwei

Mit dem Ordnungssystem WorkMo ist man nicht nur zwischen Werkstatt und Baustelle mobil, sondern auch auf der Baustelle selbst. Die rollenden Module machen Fahrzeuge flexibel nutzbar und werden am Einsatzort zu einer mobilen Arbeitsstation oder Werkbank.

Tragbare Module, die kombinierbar sind und durch Koppelhebel verbunden werden – das ist das Ordnungssystem Work Mobility – kurz: WorkMo – von Sortimo. In gekoppelter Form können die Module als Arbeitsstation und Werkstattwagen genutzt werden. Mit WorkMo ist jedes Fahrzeug flexibler nutzbar, da die Module nicht fest installiert sind und jederzeit entnommen werden können. Am Einsatzort schafft der WorkMo-Tisch einen mobilen Arbeitsplatz mit Halterungen für Zubehör, Mehrfachsteckdose, Arbeitsplatte und Spannsysteme. Das Innenleben der Elemente kann nach Wunsch bestückt werden mit Schubladen, Böden, Boxen oder Auszügen. Aufgrund zweier unterschiedlicher Höhen der Module können die Richtwerte für ergonomisches Arbeiten im Stehen eingehalten werden. Für die Arbeitsstation sind Ladungssicherungen aus PA6-Kunststoff verfügbar, die in den Montageboden eingebracht werden. Dazu gibt es Positionierungsschalen für die WorkMo-Module in allen Breiten. Sie machen die Ladungssicherung einfach und zeitsparend: Es werden vier ProSafe-Einzelzurrpunkte mitgeliefert – so kann das WorkMo-Modul mit ProSafe-Gurten niedergezurrt werden.

Eine weitere Sortimo-Neuheit: die nächste Generation des Dachträgers TopSystem. Dieser bietet zusätzliche Ladefläche auf dem Fahrzeugdach. Gesichert wird das Transportgut ebenfalls mit dem einfach zu bedienenden ProSafe-System, das mit dem gesamten Sortimo-Programm kompatibel ist: Mit den ProSafe-Spannstangen z. B. lässt sich die Ladung je nach Bedarf flexibel im Fahrzeug sichern.

