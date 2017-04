Der italienische Maschinenhersteller Salvador hat sich auf Kapp- und Optimierungssägen spezialisiert. Auf der Ligna zeigt das Unternehmen seine neuesten Modelle, u. a. die Optimierungskappsäge Supercut 500. Ein duales Werkstückzuführsystem ermöglicht hohe Beschleunigung und Arbeitsgeschwindigkeit, bei einem Maximum an Betriebssicherheit. Das Schneidesystem ist so schnell, dass das Sägeblatt vom menschlichen Auge kaum mehr erkannt werden kann: Jeder Schnitt benötigt nur wenige Hundertstelsekunden. Die Maschine kommt mit einem Minimum an Verschleiß aus und ist dadurch sehr wartungsfreundlich. Ihre Leistung lässt sich noch steigern durch einen Kettenlader, der in der Lage ist, die geladenen Hölzer in einem Puffer zu verwalten.

Halle 27, Stand K 31

Solidea s.r.l.

I-31020 San Vendemiano

Tel.: +39 (0438) 777096