Im vorliegenden Ratgeber zeigt die Autorin Anouschka Wasner auf über 140 Seiten, wie Sie einen Geflüchteten in Ihrem Betrieb beschäftigen können, welche Chancen in einem solchen Projekt stecken und was Sie dabei beachten sollten. Das Buch ist mit Checklisten, aktuellen Förderprogrammen sowie Anlauf- und Kontaktstellen praxisnah gestaltet. Es enthält wichtige Informationen und Anregungen zur Gestaltung möglicher Beschäftigungsverhältnisse und gibt Tipps und Hilfen für die Wahl eines geeigneten Bewerbers. Die Neuerscheinung gibt auch einen Überblick darüber, was die Handwerksorganisation in ganz Deutschland für die Integration geflüchteter Menschen in die Betriebe auf die Beine gestellt hat.

»Flüchtlinge im Handwerk …«

Anouschka Wasner, Holzmann Medien 2016, 144 S., 19,90 Euro

ISBN 978-3-7783-1168-4