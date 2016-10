SmartHome fordert Antworten vom Innenausbau

Ende September fand das dritte Rosenheimer Expertenforum an der Hochschule Rosenheim statt. Das Thema der Veranstaltung »Innenausbau 4.0« zog rund 67 Teilnehmer an, die sich intensiv mit der Frage »Quo vadis Innnenausbau?« beschäftigten.

Im Fokus des Expertenforums standen Information und Diskussion über neue Anwendungen im Aus- und Trockenbau, die technische, baurechtliche sowie planerische Fragestellungen betrafen. Die Verknüpfung und Vermittlung von Wissen aus Theorie und Praxis und der direkte Dialog zwischen Teilnehmern und namhaften Experten, die Impulsvorträge zu brisanten Themen der Branche lieferten, zeichneten die Veranstaltung aus.

Am Anfang wurden von Hanno Werning und Prof. Pfau (Hochschule Rosenheim) die für den Trockenbau wesentlichen Inhalte im Entwurf der Ergänzung A1 zur DIN 4102–4 aufgezeigt. Welche Brandschutzlösungen nach Norm sind zukünftig im Ausbau möglich, was konnte nicht umgesetzt werden? In der Diskussion wurde klar, dass von Anwenderseite eine weitere Normungstiefe begrüßt werden würde.

Ein ganz aktuelles Thema behandelte Dr. Christian Hofer von der Obersten Bayerischen Baubehörde mit der »MBO 2016«. Die ab Oktober zu erwartenden, neuen bauaufsichtlichen Regelungen für Hersteller, Fachunternehmer und Planer wurden erläutert und gaben Anlass für rege Diskussionen und Fragen. Es wurde dabei ersichtlich, dass die praktische Handhabung der neuen Regelungen erst nach einer gewissen Einführungszeit analysiert werden kann.

Michael Krödel (Hochschule Rosenheim) referierte zum Thema »Gebäude 4.0 – intelligent und sicher«. Dabei gelang es ihm eindrucksvoll zu vermitteln, welche Möglichkeiten ein SmartHome heute bieten kann. Über die Sicherheit solcher Systeme sowie die große Bedeutung einer individuellen, nutzerbezogenen Lösung wurde ausgiebig diskutiert.

Andreas Barthel (Barthel GmbH) berichtete und visualisierte mit dem Thema »Schiebetüren 2020« kurzweilig die funktionale und gestalterische Entwicklung der Schiebetür. Fragen und Diskussion belegten die weiter zunehmende Bedeutung dieses Themas für den Innenausbau.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete die Frage »Einfach alles Kleben?«, welcher Ernst Macho von der Firma Tec 7 nachging. Werden zukünftig im Innenausbau und Trockenbau auch vermehrt geklebte Lösungen möglich sein und wenn ja, mit welchen Klebemitteln? Es wurden die Grundtypen sowie die hohe Leistungsfähigkeit heutiger Klebesysteme dargestellt. Hier wurde klar, dass trotz der heute noch vorhandenen Unsicherheiten eine Zunahme von Klebeverbindung auch im Ausbau zu erwarten ist.