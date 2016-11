Schreiner aus Bayern gewinnt Exportpreis

Die Schreinerei Eichinger aus Neuhaus am Inn hat den Exportpreis-Bayern in der Kategorie Handwerk gewonnen. Der Preis, der in diesem Jahr zum zehnten Mal vergeben wird, würdigt kleine bayerische Unternehmen mit bis zu 50 Vollzeitmitarbeitern, die Auslandsmärkte mit besonderen Ideen erfolgreich erschlossen haben. Auf dem »Exporttag Bayern 2016«, der am 23. November in München stattfand, wurden die Preisträger aller vier Kategorien von der bayerischen Wirtschaftsministerin Ilse Aigner ausgezeichnet.

Das Unternehmen von Robert Eichinger fertigt Wohnwintergärten und verkauft rund die Hälfte der Produktion ins europäische Ausland und nach Russland. Eigene Entwicklungen sind nach Aussage Eichingers sein Schlüssel zum Erfolg auf den Auslandsmärkten. Die Schreinerei mit rund 20 Mitarbeitern hält verschiedene Patente und Geschmacksmuster, darunter auch für das »EiCor-System«, ein Rahmenmaterial, das innen aus Holz und außen aus dem Mineralwerkstoff Corian besteht

Der Exportpreis Bayern wird von vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie gemeinsam mit dem Bayerischen Industrie- und Handelskammertag, der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern und in Zusammenarbeit mit Bayern International verliehen.