Wie wird das Thema Smarthome umgesetzt? Wie wird ermittelt, wie viel Automation in einem Gebäude tatsächlich Sinn macht bzw. von den Nutzern angenommen wird? Wie kann frühzeitig das benötigte Material und damit die Grundlage für Aufwand und Kosten bestimmt werden? Wie plant man ein »Smart Building« und wie kann die Planung und Vorbereitung für die Programmierung möglichst einfach durchgeführt und dokumentiert werden?

Dieser Planungsprozess wird in der Richtlinie Nr. 2 – »Planung von Smarthome-Systemen« des Instituts für Gebäudetechnologie, Ottobrunn, beschrieben. Die Richtlinie ist kürzlich entsprechend dem neuesten Stand der Technik überarbeitet und erweitert worden und steht nun als 80 Seiten starkes Kompendium, inklusive vieler Checklisten und Vorlagen, in der Version 04 zur Verfügung. Das Dokument kann als PDF-Datei über die Website des IGT bestellt werden. Es zeigt einen einfachen und pragmatischen Weg von der ersten Idee bis zur konkreten Mengenplanung. Zusätzlich wird dargestellt, wie die zu programmierenden Funktionen geplant werden können und gleichzeitig als langfristige Dokumentation zur Verfügung stehen. Die Richtlinie hilft bei der Ermittlung der Anforderungen für eine Raumautomation und bietet Vorlagen für neutrale, funktionale Beschreibungen – zum Einsatz bei Ausschreibungen. Die Anforderungen werden hersteller- und technologieneutral in eine Aufstellung der erforderlichen Komponenten überführt. Sodann gibt es Vorlagen für Grundrissplanung und Materialliste, sowie optional ein Raumbuch zur Planung und Dokumentation der zu programmierenden Funktionen. Checklisten und Vorlagen helfen bei der Übertragung auf eigene Projekte. Dabei deckt die Richtlinie sowohl die Planung dezentraler Automation ab (Umsetzung über Zwischenstecker oder Unterputzaktoren), als auch die Planung zentraler Automation (Umsetzung über Komponenten im Verteilerkasten), bzw. einen Mix aus beidem. Ebenso wird die zunehmende Einbindung von »smarten« Endgeräten behandelt, entsprechend dem aktuellen IoT-Trend (IoT: Internet of Things).

