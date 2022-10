Spezialist im Detail

Das Unternehmen F&B Tec GmbH aus Neukirchen im Erzgebirge liefert ein umfangreiches Programm an Einbaukomponenten und Produkten für den gastronomischen Ladenbau.

Die F&B Tec GmbH vertritt Gastronomiezulieferer aus dem amerikanischen Markt und hält eine umfassende Produkttiefe für Gastronomie und Ladenbau vor. Darunter nach eigenen Angaben auch die größte Auswahl an Müllklappen und -durchwürfen, in der Premium-Linie mit Self- und Soft-Close- Funktionen und besonderem Oberflächenfinish. Der Bereich »Around Stores« bündelt im Angebot von F&B Tec Einbau- und Anbauprodukte für Ladenbau und Gastronomie, dazu gehören auch Ordnungssysteme oder dekorative Artikel.

Kundenspezifische Änderungen wie spezielle Einbautiefen oder Farben sind auf Anfrage möglich. Es lohnt sich ein Blick auf die Homepage, um weitere Produktbereiche zu erkunden: Filterkaffeemaschinen, Kaffeemühlen, Heißwasserbereiter, Schneidemaschinen und vieles mehr. Selbstverständlich gehört auch der Service zur Leistung. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und firmiert seit 2003 unter dem Namen F&B Tec mit neuen Geschäftsräumen in Neukirchen.