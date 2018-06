Mit Variopur Pro 100 und Variohydro Multi HM 600 präsentierte der Lackhersteller Votteler auf der Messe Holz-Handwerk in Nürnberg zwei neue Farbmischsysteme. Das innovative Farbmischsystem Variohydro Multi HM 600 für Spritzapplikationen beweist Stärke im Wohn- und Innenraum. Je nach Einsatzzweck und Anspruch an das zu lackierende Produkt kann es als einkomponentiger oder mit Härter als zweikomponentiger Mehrschichtlack stehend oder liegend verarbeitet werden. Das Farbmischsystem überzeugt dank der neuen Rohstoffe mit hoher Füll- und Deckkraft sowie Farbbrillanz und sehr guter Lichtbeständigkeit. Ein weiterer Pluspunkt ist die sehr schnelle Trocknung. Mit dem neuen lösemittelhaltigen Variopur Pro PU 100 entwickelte Votteler ein Farbmischsystem für den modernen Innenausbau. Das hochwertige und lichtechte Polyurethansystem setzt in puncto Ringfestigkeit und Verarbeitungsfenster Maßstäbe im Handwerk und in der Industrie.

Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG

70825 Korntal-Münchingen

Tel.: (0711) 9804-5, Fax: -643

www.votteler.com