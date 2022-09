Gibts auch in Pink

Türdrücker sind nicht nur funktionale Elemente, sondern wesentliche Bestandteile der Architektur. Mit der »Serie 270« bietet Hewi für das Projektgeschäft die Möglichkeit, Türdrücker mit einer Oberfläche in der eigenen Wunschfarbe zu gestalten. Egal, ob in den aktuellen Trendfarben oder in der persönlichen Lieblingsfarbe, der Türdrücker »Serie 270« kann passend für jede Raumgestaltung gepulvert werden. Die von Stararchitekt Hadi Teherani entworfene »Serie 270« zeichnet sich durch Qualität und fertigungstechnische Präzision aus. Die Formensprache ist puristisch, klare Kanten und eine geometrische Linienführung wirken wie eine Reminiszenz an seine Architektur.

Die Befestigungstechnik erfüllt die Anforderungen der Benutzerkategorie 4 nach DIN 1906 und eignet sich sowohl für den privaten Bereich als auch stark frequentierte Büro- und Geschäftshäuser.

Heinrich Wilke GmbH

34454 Bad Arolsen

Tel.: +49 5691 82–0

www.hewi.de



Weitere Neuheiten von Hewi: