Smartphone statt Haustürschlüssel: Abus stellt auf der Fensterbau/Frontale HomeTec Pro Bluetooth vor. Dieser Türantrieb ermöglicht es, Eingangstüren unabhängig vom Standort per Smartphone zu öffnen und Zutrittsberechtigungen per Mail oder WhatsApp an Dritte zu senden. Mit dem Code können Freunde, Familienmitglieder, Handwerker oder Reinigungskräfte die Eingangstür per App öffnen und verriegeln. Und damit auch Personen ohne Smartphone in den Genuss des schlüssellosen Zugangs kommen, kann der Antrieb zusätzlich mit einer Fernbedienung oder einer außen angebrachten Tastatur benutzt werden. Während sich per Bluetooth der Zugang steuern sowie protokollieren lässt, bietet die WLAN-Akku-Cam die Möglichkeit, dies auch noch in Bild und Ton festzuhalten – und zwar kabellos, da das Produkt akkubetrieben und funkvernetzt arbeitet. So bietet die Full-HD-Kamera jederzeit Schutz bei An- und Abwesenheit. Denn sie hält nicht nur potenzielle Einbrecher fern – sie eignet sich auch dafür, standortunabhängig ein Auge auf die Kinder zu haben.

14. Februar 2020