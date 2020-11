Die drei neuen CPL-Dekore Seiden-, Staub- und Grafitgrau des Türenherstellers Prüm sind gestalterisch auf die aktuellen Markterfordernisse ausgerichtet und überzeugen mit einem seidenmatten Oberflächenfinish. CPL-Seidengrau macht mit einem leichten, trendigen Taupe-Anteil die kühle Farbe Grau zu einem warmen Farbton. CPL-Staubgrau erweist sich als zeitloses, vielseitig kombinierbares Multitalent, unabhängig von schnelllebigen Modetendenzen, und für eine ganz besondere optische Wertigkeit sorgt die Trendfarbe Grafitgrau: Türen mit dieser Oberfläche verleihen jedem Raum etwas Edles.

Alle Prüm-Neuentwicklungen sind gefälzt oder stumpf einschlagend erhältlich, mit oder ohne Lichtausschnitt, als Schiebe-, Pendel- oder Funktionstür, mit kleiner Postforming-Rundkante oder optional mit Prüms neuer 2 mm starken Premiumkante. Diese ist besonders unempfindlich gegenüber allen Anforderungen des Alltags, speziell in hoch frequentierten Bereichen: in Schulen, Kindergärten, Familien mit Kindern, Hotels, Pflegeheimen oder Büros. Sie bietet Schutz vor Beschädigungen im Kantenbereich und sorgt so für eine längere Lebensdauer der Tür.

In Zukunft will Prüm die farbliche Durchgängigkeit mit der Premiumkante im CPL- und HPL-Objektbereich nahezu vollständig verwirklichen. Dazu wurden 13 der gängigsten Kantenfarben ausgewählt und optimal abgestimmt auf die bedarfs- und kundenorientierten Marktanforderungen sowie die bereits bestehenden CPL-Karo- und CPL-Weißlack-Oberflächen.

Prüm-Türenwerk GmbH

54595 Weinsheim/Eifel

Tel.: (06551) 12-01, Fax: -550

www.tuer.de