Schiebetüren treffen vor allem in der Ganzglasvariante den Geschmack der Zeit. Mit dem Schiebetürbeschlag Line-Inlay von Garant können sie elegant vor der Wand laufen. Der Beschlag passt sich der gegebenen Durchgangsbreite an. Durch die Verwendung eines Inlays in der Oberfläche der Tür, welches als Blende flächenbündig an der Frontseite des Beschlags befestigt wird, ergeben sich Akzente bei der Wohnraumgestaltung. Zudem ist der Beschlag montagefreundlich, trägt nicht auf und ist für Türen bis zu 120 kg geeignet. Auch raumhohe Türen können damit leicht und sicher geschoben werden. Vielfältige Ausstattungsoptionen sind optional erhältlich, wie z. B. eine Einzugsdämpfung (Soft Stop): Sie garantiert, dass die Tür sanft und lautlos an den Anschlag gleitet.

Garant Türen und Zargen GmbH

99334 Ichtershausen

Tel.: (036202) 91-0, Fax: -150

www.garant.de

6. März 2020