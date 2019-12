Rund 300 Ausstellungen in Europa und 35 neue Showrooms pro Jahr – Solarlux präsentiert seine Produkte nicht nur in eigenen Firmensitzen, sondern auch bei Fachhändlern vor Ort. Dabei übernimmt das Unternehmen die komplette Planung bis ins Detail. Und ist es möglich, nicht nur Solarlux-Produkte zu präsentieren, sondern auch Exponate anderer Hersteller. So wurde z. B. beim Fenster-, Türen- und Fassadenbauer SBB Schäfer in Eimeldingen an der Schweizer Grenze die Präsentation von Fenstern und Haustüren mit eingeplant, um das gesamte Portfolio des Unternehmens zu zeigen.

Solarlux GmbH

49324 Melle

Tel.: (05422) 9271-0, Fax: -200

www.solarlux.de

3. Dezember 2019