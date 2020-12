Weru mit neuem Auftritt

Weru blickt auf über 175 Jahre Geschichte zurück. Der Marktführer bei Kunststofffenstern für den Wohnbau hat im Herbst seinen Markenauftritt überarbeitet und viele Produkte relauncht.

Für den neuen Aussenauftritt hat Weru u. a. das Firmenlogo und die Unternehmensfarben modernisiert. Schwung und Rückenwind für den Markenrefresh, so heißt es am Stammsitz in Rudersberg, gäbe die aktuell stabile Auftragslage.

Bei den Produkten wurde die Sparte Alu-Haustüren mit neuen Designs aufgewertet und einfacher strukturiert. Eine neue, auf Leads ausgerichtete Website wartet mit einem individualisierbaren, mandantenfähigen Türenkonfigurator und einem neuen virtuellen Messestand für Fachbetriebe auf.

Auch in Sachen Veranstaltungsformat geht man neue Wege. So lud das Unternehmen am 9. Oktober zum Public Viewing im Heimkino. Vor Ort in Rudersberg zeigte Weru alle Neuheiten, während die Fachbetriebe per Livestream zuschauen konnten und über einen Chat beteiligt waren. CEO Stefan Löbich: »Unsere Tür-Neuheiten und die neuen Exponate stießen bei unseren Fachbetrieben auf großes Interesse. Wir haben ausgesprochen positive Rückmeldungen bekommen. Das Format war neu, es war einzigartig und kam bei allen Beteiligten sehr gut an.« Dazu hatte sich der schwäbische Fensterhersteller prominente Unterstützung an Bord geholt: Die Schauspielerin Janine Kunze führte mit rheinländischer Lockerheit durch den Event. Im Vorfeld wurde ein Überraschungspaket mit Snacks und Bierfass an die angemeldeten Betriebe versendet, während des Events wurde Pizza geliefert.

Weru Group

73635 Rudersberg

Tel.: (07183) 303-0

www.weru.com