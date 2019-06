Die Lindura-Bodenkollektion überzeugt mit natürlichen Oberflächen und stärkeren Strukturen in vier neuen Sortierungen

Meisterwerke hat dem Lindura-Holzboden mit der neuen Kollektion HD 400 eine Runderneuerung gegönnt. Die neue Dielengeneration kann renoviert werden und trägt den Blauen Engel.

Naturbelassene Oberflächen, stärkere Bürstungen und dadurch ausdrucksstarke tiefere Strukturen in Haptik und Optik prägen die neue Lindura-Kollektion HD 400 mit Schwerpunkt auf Eichenoberflächen. Aber auch Nussbaum steht zur Verfügung. Die vier Sortierungen »Natur«, »Lebhaft«, »Authentic« und »Rustikal« überzeugen mit einer großen farblichen Vielfalt. Insgesamt stehen 26 Oberflächen zur Wahl – davon 15 naturgeölt und elf mattlackiert. Die Holzdielen in den Maßen 220 x 27 cm und 260 x 32 cm können in Gewerbe- und Wohnräumen auf Fußbodenheizungen verlegt werden.

Für viele Kunden ist die Renovierbarkeit eines Holzbodens ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung. Aufgrund der harten Wood-Powder-Schicht ist ein klassisches Abschleifen der Lindura-Dielen allerdings nicht möglich. Der Boden kann trotzdem renoviert werden: Bei naturgeölten Oberflächen reicht einfaches Nachölen, auch partiell. Bei den mattlackierten Varianten wird die obere Lackschicht mithilfe des Bona-Recoat-Systems angeschliffen und neu versiegelt. So werden Pflegemittelrückstände, Trittspuren und leichte Kratzer entfernt und der Boden ist bereits am nächsten Tag wieder nutzbar.

Die Finessen der neuen Kollektion veranschaulicht das neue Beratungscenter, das mit großformatigen Musterflächen als Auszügen, zwei Dielen in Originalgröße und technischen Details alle zentralen Beratungsaspekte auf kompaktem Raum vereint.

