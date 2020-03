Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf die Wirtschaft: Ein flammender Appell von Schreinermeister Udo Herrmann aus Bürgstadt in Unterfranken an die Politik. Warum die zugesagten Hilfen so nicht im Handwerk ankommen werden. Woran das Konstrukt Hausbank <-> Bürgschaftsbank krankt und warum es nicht dazu beiträgt, den Betrieben wirklich zu helfen. Und was jetzt sonst noch zu tun ist …

Quelle: Udo Herrmann