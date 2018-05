Spatenstich für Biesse-Campus bei Ulm

Am Spatenstich beteiligten sich neben Firmenvertretern von Biesse, der Bürgermeister und Gemeinderäte der Stadt Nersingen sowie Investoren

Biesse Deutschland hat am 18. Mai mit einem offiziellen Spatenstich den Baubeginn für seinen neuen Firmensitz gefeiert. Auf einem Baugelände in Nersingen bei Ulm soll bis 2019 ein neuer Campus mit Büros, Schulungsräumen und Ausstellungsflächen entstehen. An dem feierlichen Akt nahmen der Erste Bürgermeister und Gemeinderäte der Gemeinde Nersingen teil, die Geschäftsleitung der Biesse Deutschland, der Investor, Verantwortliche der Ingenieur- und Baufirmen sowie Teile der Belegschaft.

»In diesem neuen Gebäude werden wir unseren Firmensitz um mehr als das Doppelte vergrößern. Damit bieten wir eine 1.600 qm große Ausstellungsfläche, auf der wir nicht nur eine nie da gewesene Anzahl unserer innovativen Maschinen und Anlagen ständig vorführbereit haben, sondern auch unsere Software und IOT-Lösungen. Ebenso werden wir unseren Kunden einen hochmodernen Schulungsbereich bieten, und damit optimale Trainingsvoraussetzungen«, so Jacek Pigorsch, Geschäftsführer von Biesse Deutschland.

Für den Bau wurde in einem neu eröffneten Industriegebiet in Nersingen, unweit des aktuellen Firmensitzes ein 6.000 qm großen Grundstück direkt an der neuen Abfahrt der A7 erworben.