Ligna 2019: Digitalisierung bleibt im Fokus

Die Messe für Werkzeuge, Maschinen und Anlage zur Holzbe- und -verarbeitung Ligna hat ihre Fokusthemen für die Veranstaltung im kommenden Jahr bekannt gegeben. Demnach werden vom 27. bis 31. Mai 2019 die Themen »Integrated Woodworking – Customized Solutions«, »Smart Surface Technologies« und »Wood Industry Summit« im Mittelpunkt des Geschehens in Hannover stehen.

Anwendungen für smarte Technologien

Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung und damit einhergehende Effizienzgewinne für Industrie und Holzhandwerk werden somit auch weiterhin ein beherrschendes Thema sein. 2019 werden sich die Aussteller der Ligna auf neue Anwendungsfelder für smarte Technologien in der holzverarbeitenden Industrie, neue Entwicklungen und maßgeschneiderte Lösungen für die intelligente Produktion konzentrieren, und das in jedem Anwendungsbereich der Wertschöpfungskette. Die Aussteller demonstrieren Lösungen in jeder Größenordnung und in allen Facetten: von komplexen vernetzten Anlagen für die Industrie, Einstiegssystemen für handwerklich strukturierte Betriebe bis hin zu Individuallösungen.

Die Oberflächentechnik hat innerhalb der Messe deutlich an Bedeutung gewonnen. Im vergangenen Jahr war sie erstmalig als eigener Angebotsschwerpunkt ausgeflaggt. Der hohe Individualisierungsdruck des Marktes, der eine Vielzahl an neuen Lösungen und Technologien zur Gestaltung von Oberflächen bietet, hatte 2017 zu deutlichen Flächenvergrößerungen geführt. 2019 soll daher der Bereich noch weiter fokussiert und ausgebaut werden. Die Veranstalter sehen dabei insbesondere im Bereich Klebstoffe, Lacke und Inkjet-Potenziale. Das Thema Digitaldruck wurde im vergangenen Jahr bereits von Ausstellern wie Barberan, Cefla, Hymmen, Wemhöner oder Erstausstellern wie Efi, präsentiert. Im kommenden Jahr werden auch 3D-Druck-Verfahren in den Fokus gerückt.

Gipfeltreffen für den gesamten Cluster

Themen, die das Cluster Forst und Holz international bewegen, werden auf der Ligna 2019 unter dem Titel »Access to Resources and Technology« im Rahmen des Wood Industry Summit präsentiert. Zu den Schwerpunktthemen des internationalen Clustertreffpunktes für die Primärindustrie zählen die Digitalisierung in der Forstwirtschaft, Datenschutz und Datenintegrität, Waldbrandbekämpfung, Forst-Infrastruktur, Straßennetze und Logistik. Der Wood Industry Summit war zur vorangegangenen Messeausgabe mit zahlreichen internationalen Ausstellern und Delegationen aus zwölf Ländern ein voller Erfolg.

CAD fürs Handwerk

Darüber hinaus arbeiten die Veranstalter in Zusammenarbeit mit ihren Partnern, dem VDMA Holzbearbeitungsmaschinen sowie Ausstellern und Multiplikatoren an weiteren Formaten, mit denen die Ligna aktuelle Anforderungen und Themen aufgreift. Dabei steht auch das Holzhandwerk im Fokus. So werden beispielsweise die Trainings, die 2017 das erste Mal durchgeführt wurden, weiter geschärft. Technikexperten schulen während der Messe Praktiker aus den Gewerken Tischlerei/Schreinerei/Zimmerei und Mobile Monteure/Generalisten. 2019 werden sich die Themen unter anderem auch auf Aspekte wie CAD und Software für Handwerksbetriebe erstrecken.