Homag Group plant modernen Showroom

Die Homag Group, Schopfloch, plant einen innovativen Neubau inklusive eines großzügigen Kundencenters an ihrem schwäbischen Hauptsitz. Der Spatenstich wird nach aktuellem Planungsstand im zweiten Halbjahr 2018 erfolgen, Anfang 2020 soll das neue Gebäude fertiggestellt sein. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 15 Mio. Euro.

Auf zwei Stockwerken verteilt wird eine Fläche von insgesamt rund 8.000 m2 entstehen. Ein wesentlicher Bestandteil des Neubaus ist ein moderner und großzügiger Showroom, mit dem die Gruppe den Kunden ihre gesamte Leistungskraft zeigen will. Hinzu kommen ein Meeting Center sowie ein neues Betriebsrestaurant.

»Wir wollen hier unsere hochmodernen Maschinen und Anlagen sowie innovative Produktionskonzepte präsentieren«, betont der Vorsitzende des Vorstands Pekka Paasivaara. Ebenso wichtig seien Software und IoT-Lösungen mit denen man Kunden ihren Weg in die Digitalisierung vorstellen könne. Hinzu komme ein InnovationCenter für die Technologien von morgen. »Mit den neuen Räumlichkeiten wollen wir uns weiter öffnen und schaffen die Voraussetzungen für einen positiven Dialog mit unseren bestehenden Kunden, neuen Kunden sowie weiteren interessierten Zielgruppen. So wird der Besuch bei uns zum echten Erlebnis«, so Paasivaara weiter.