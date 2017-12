Holzwirtschaft steckt gemeinsame Ziele ab

Spitzenvertreter der Verbände der deutschen Holzwirtschaft beim Gipfeltreffen in Berlin DHWR

Die deutsche Holzwirtschaft fordert vom neuen Bundestag, weitere Anreize für die Verwendung von Holz zu schaffen und die Potenziale, die in diesem Baustoff stecken, im Sinne des Klimaschutzes stärker zu nutzen. Insgesamt formulierten die Spitzenvertreter der Branche sieben Handlungsfelder, in denen die Politiker tätig werden sollen, darunter die ganzheitliche Gebäudebilanzierung unter Einbeziehung der von der Herstellung bis zur Entsorgung verbrauchten Energie oder die Stärkung der ressourcen- und energieeffiziente Kreislaufwirtschaft nach dem Prinzip der Kaskadennutzung. Weitere Forderungen beziehen sich auf die Rohstoffversorgung und auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum, wo viele holzwirtschaftliche Betriebe ansässig sind.

Ende November hatten sich auf Einladung des Deutschen Holzwirtschaftsrates (DHWR) die Spitzen zahlreicher holzwirtschaftlicher Verbände zu einem Gipfeltreffen der Holzwirtschaft in Berlin getroffen. Auch Vertreter des Bundesverbandes Tischler Schreiner Deutschland waren anwesend. Bei dem Treffen ging es darum, die strategische Ausrichtung der Branche zu diskutieren und in einer gemeinsamen Erklärung Forderungen an den neuen Bundestag zu formulieren.

Der DHWR vertritt über seine Mitgliedsverbände 70.000 überwiegend mittelständische Betriebe, die mit 650.000 Beschäftigten einen jährlichen Umsatz von 120 Milliarden Euro generieren. Die Dachorganisation der deutschen Holzwirtschaft deckt die damit die gesamte Wertschöpfungskette des Rohstoffes Holz ab.