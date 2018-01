Furnier auf der Möbelmesse

Ab heute präsentiert sich die Initiative Furnier + Natur (IFN) erstmalig auf der internationalen Möbelmesse IMM Cologne und zwar in Halle 4.2 am Stand D-45. »Wir freuen uns, an dieser vom 15. bis zum 21. Januar stattfindenden, bedeutenden Messe teilnehmen zu können und hoffen auf viele interessante Gespräche mit den aus aller Welt angereisten Besuchern«, so die IFN-Geschäftsführerin Ursula Geismann und sie verrät weiter: »Highlight unseres Messestandes sind zwei aufwändig gearbeitete Furnier-Waschbecken sowie attraktive furnierte LED-Bücher, von denen wir während der Fachbesuchertage einige verlosen werden.«

Weitere aktuelle Infos erfahren Messebesucher regelmäßig auf der IFN-Facebook-Seite unter www.facebook.com/Furniergeschichten