Führungswechsel im Stammwerk von Swiss Krono

Roger Braun, langjähriger COO und Geschäftsleitungsmitglied des Schweizer Werks der Swiss Krono-Group, übernimmt zum 1. Februar die Schweizer Standortleitung. Seit Juli 2018 wurde der Schweizer Standort interimistisch von Georg Mäder, Chief Sales & Marketing Officer (CSMO) und Mitglied der Konzernleitung, geführt.

In seiner neuen Funktion berichtet Braun direkt an den CEO und Vorsitzenden der Konzernleitung Martin Brettenthaler. Das Stammwerk des global tätigen Holzwerkstoffherstellers befindet sich in Menznau, Kanton Luzern. Am Standort beschäftigt das Unternehmen knapp 500 Mitarbeitende.

Der Schweizer Braun war bereits von 1999 bis 2011 und wieder seit 2015 als COO am Standort Menznau tätig. Weitere Erfahrungen konnte Braun als Geschäftsführer bei Nascor in Berlin und als Geschäftsführer bei Balteschwiler im schweizerischen Laufenburg sammeln. Der verheiratete Familienvater ist Diplom-Holzbauingenieur HTL der Holzfachschule in Biel und Master of Advanced Studies der Hochschule Luzern.