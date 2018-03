EBH kürt Assa Abloy zum Lieferant des Jahres

Zum Auftakt zur diesjährigen Fensterbau/Frontale ist Assa Abloy von Euro Baubeschlag-Handel (EBH) als Lieferant des Jahres 2018 ausgezeichnet worden. Andreas Wagener, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing von Assa Abloy Deutschland, nahm den »Großen Eisernen Gustav« mit Freude entgegen.

Der Hersteller von Schließlösungen und Sicherheitssystemen hat in den letzten Jahren kontinuierlich seinen Außendienst und Vertrieb ausgebaut, nachhaltige Personalpolitik betrieben und in seiner Entwicklungsabteilung an innovativen Lösungen gearbeitet. Eine Marktforschungsanalyse Anfang des Jahres belegte, dass die langfristig angelegte Strategie aufgeht. Die Kunden lobten darin besonders die große Anzahl neuer, innovativer Produkte, den Service und die Beratung.

Nun wurde diese Strategie mit einem Award gekrönt. In allen zehn Kategorien wie beispielsweise Produktqualität, Innovative Produktstrategie oder Außendienstqualität nominiert, ging Assa Abloy als Gesamtsieger aus der Bewertung hervor.

Als größte Kooperation für Baubeschläge in Europa hat EBH den Award 2012 ins Leben gerufen. Seitdem wird er am Vorabend der Fensterbau/Frontale in Nürnberg vergeben. Mit dem Preis drückt die EBH die Wertschätzung ihrer Mitglieder für die besonders vorbildliche Arbeit ihrer Lieferanten aus. Die Gewinner werden in einer entsprechenden Online-Abstimmung unter den Mitgliedsunternehmen ermittelt.

Der Name des Preises ist vom Droschkenkutscher Gustav Harmann abgeleitet, der zur Zeit der Weltwirtschaftskrise 1928 eine Reise von Berlin nach Paris und zurück in seiner Droschke antrat, um für seine Familie Geld zu verdienen.