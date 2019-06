BTI plant umfangreiche Investitionen in Logistik

Das Ingelfinger Traditionsunternehmen BTI Befestigungstechnik stellt die Weichen für die Zukunft und modernisiert sein Logistikzentrum. Insgesamt werden am Standort rund 5 Millionen Euro investiert.

»Dies ist ein elementarer Schritt für unser Unternehmen mit Blick auf Kundenzufriedenheit und Wachstum«, erklärt BTI-Geschäftsführer Andreas Krebs. Durch die geplante Anlage und die höhere Logistikkapazität sollen die Produkte künftig schneller beim Kunden sein.

Das neue Logistikzentrum wird im laufenden Betrieb errichtet, parallel zur bisherigen Anlage. Im Juli 2020 wird die Anlage dann voraussichtlich einsatzbereit sein.

Ab Herbst 2019 wird außerdem ein weiterer, zusätzlicher Logistik-Standort in Windischbuch bei Boxberg von der BTI bezogen. Dort wird das Umschlaglager für Isoliermaterialien beheimatet sein.

Die Investitionen sind Teil der europäischen Lagerlogistikoffensive der Berner Group. So hatte die Berner Group im Mai den Grundstein für den Bau eines neuen europäischen Zentrallagers in Kerkrade (NL) gelegt. Auch bei Berner Deutschland in Künzelsau und Berner Österreich in Braunau sind größere Investitionen geplant.