Auszeichnung für »Autonome Zelle« von Homag

Auf der im Mai zu Ende gegangene Xylexpo in Mailand wurde die »Autonome Zelle« von Homag mit einem besonderen Preis ausgezeichnet. Der Aussteller aus Schopfloch darf sich über einen XIA Innovation Award mit »besonderer Erwähnung der Jury« freuen.

Bisher vergab der italienische Verband Acimall (für Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen und Werkzeugen) die Awards in Mailand immer in den Kategorien »Primär- und Massivholzbearbeitung«, »Plattenbearbeitung«, »Werkzeuge« und »Oberflächenbearbeitung«. Doch die Autonome Zelle« ist aufgrund des vernetzten Konzepts, in dem verschiedene Komponenten vollautomatisiert unterschiedliche Arbeitsschritte an den Werkstücken vornehmen, keiner der vorhandenen Kategorien zuzuordnen. Da das Konzept trotzdem prämiert werden sollte, schuf die Jury kurzerhand einen zusätzlichen Preis.

Das Werkstattkonzept, das Homag auf der Mailänder Messe zeigte, arbeitet völlig autonom. Die Werkstatt bestand aus zwei Zellen, die in sich bereits vollautomatisiert und darüber hinaus verkettet sind. Verbunden wurden diese beiden Zellen durch einen autonom arbeitenden Helfer: Ein Fahrerloses Transportfahrzeug, das die komplette Organisation der Teile-Logistik zwischen den Zellen übernimmt .

Die Autonome Zelle kann durch ihre Flexibilität sowohl im Handwerk als auch in der Industrie, in der Serien- und Losgröße-1-Produktion in kleinen und mittelständischen Betrieben eingesetzt werden.