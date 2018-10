Becher, einer der führenden Holzgroßhändler Deutschlands, bietet im Rahmen seiner Eigenmarke Belmono eine neue Designlinie an: Die Weißlacktürenkollektion TopArt steht für schlichtes Design, das in Varianten vielfältig kombiniert werden kann. Der Kunde kann wählen zwischen vollflächig lackierten Türen, Türen mit Lichtausschnitten, ein- bzw. zweiflügeligen Drehtüren und Schiebetüren. Hohe Designansprüche erfüllen auch Weißlacktüren in stumpfer Ausführung. Im Sinne der nachhaltigen Produktion werden ausschließlich wasserbasierte Lacksysteme verwendet. Diese sind geruchsarm, UV-beständig und vergilbungsfrei. Eine hochwertige Haptik entsteht durch mehrmaliges Schleifen und Lackieren der Oberfläche. Alle Modelle der Kollektion können in einem Wohnkonzept kombiniert werden. Abgerundet wird die Optik der Türen durch eine passende Drückergarnitur.

Becher GmbH & Co. KG

65205 Wiesbaden

Tel.: (06122) 70341-0, Fax: -56

www.becher-holz.de