Die Weinig-Gruppe, Technologieanbieter in der Holzbearbeitungsbranche, investiert 15 Millionen Euro in seine Holzwerkstoff-Division und fördert so sein Tochterunternehmen Holz-Her. Das seit 2010 zur Gruppe gehörende Unternehmen begann 2019 an sein Kapazitätsgrenzen zu kommen, weshalb jetzt ein großangelegtes Investitionsprojekt diese signifikant erhöhen soll.

Bereits 2018 wurden die ersten Investitionen zur Erweiterung des Stahlbaus am Standort Voitsberg getätigt. Jetzt haben sich Vorstand und Aufsichtsrat auf ein umfassendes Investitionsprogramm geeinigt, das in drei Stufen verlaufen wird:

Weiterer Ausbau des Stahlbaus und Erweiterung der Montageflächen um 1.700 qm

Neukonzeption des Logistikkonzepts am Produktionsstandort und Errichtung neuer Lager mit einem hohen Automatisierungsgrad

Ausbau des Showrooms und Sanierung der Büroräumlichkeiten am Standort Voitsberg

Mit Hilfe der Investitionen will Holz-Her auch das Produktportfolio in Zukunft erweitern. Mit Blick auf die bereits in 2019 (5 Mio.) und 2020 (12 Mio.) erfolgten Investitionen, die vor allem dem Vertriebs-, Service- und Entwicklungsstandort Nürtingen galten, unterstreicht Weinig die Bedeutung der Nürtinger Tochter für die Gruppe.

