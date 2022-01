Biesse: Positive Resonanz auf Automaction Days

Live-Demonstrationen zur automatisierten Produktion standen im Mittelpunkt der Automaction Days im November bei Biesse. Auf dem dem Campus Ulm in Nersingen waren die Türen des Showrooms weit geöffnet. Knapp 50 Besucher nutzten die Gelegenheit, sich einen intensiven Einblick in die praktische Umsetzung von Industrie 4.0 und deren Nutzen für eine effiziente und individuelle Möbelfertigung zu verschaffen.

»Unsere Kunden und Interessenten nahmen die ausgestellten Maschinen und Anlagen während und nach den Live-Demonstrationen genau in Augenschein, ließen sich eingehend beraten und informierten sich zusätzlich in den Vorträgen. Die Resonanz war ausgesprochen positiv.« So fasst Vertriebsleiter Sebastian Marschner von Biesse die Automaction Days zusammen.

Automatisch zuführen und einlagern

Die Besucher bekamen beispielsweise zu sehen, wie mit dem automatisierten Flächenlager Winstore X3 in Kombination mit der Plattenaufteilsäge Selco WN2 verschiedene Plattentypen automatisiert zugeführt und platzsparend einlagert werden können. Außerdem präsentierte der Maschinenbauer seinen Gästen von CNC-Bearbeitungsanlagen und Plattenzuschnittzentren über Kantenanleimmaschinen, Kalibier- und Schleiftechnik bis hin zur passenden Software ein breites Portfolio inklusive Produktneuheiten und Aktualisierungen.

Zwei CNC gesteuerte Rover-Bearbeitungszentren mit Gantry-Struktur liefen kontinuierlich auf Hochtouren. Mit den beiden Akron-Modellen 1.100 und 1.300 ließen sich gleich zwei einseitige Kantenanleimmaschinen begutachten. Die Vertreter von kleinen und mittleren Industriebetrieben zeigten besonderes Interesse an dem Kalibrier- und Schleifzentrum Opera 5. Im Software-Bereich war das weiterentwickelte B_Solid 4.0 mit einer überarbeiteten intuitiven Oberfläche zu sehen.

