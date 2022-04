Vom Rennanzug zum Werkstatt-Outfit

Der bayerische Hersteller für Outdoor-Bekleidung Schöffel steigt mit eigenem Tochterunternehmen in den Markt für individualisierbare Arbeitsbekleidung ein. Die Schöffel Pro GmbH wird von Thomas Bräutigam (44) geleitet und soll unter dem Claim »Geboren in der Natur. Geschaffen für die Arbeit.« im Segment hochwertiger Arbeitsbekleidung expandieren. Das Sortiment soll einem ganzheitlichen Ansatz folgen und Unternehmen im Sinne einer einheitlichen Corporate Identity bedienen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Kundenservice werden ebenso eingeschlossen wie Beschäftigte im Vertrieb oder in der Verwaltung.

Peter Schöffel, geschäftsführender Gesellschafter der Schöffel Sportbekleidung GmbH: »Die Arbeitswelt verändert sich rasch. Das Employer Branding, also das Werben um Fachkräfte und die Attraktivität als Arbeitgeber, ist in vielen Betrieben und Unternehmen ein immer wichtigerer Erfolgsfaktor.« Vor diesem Hintergrund sieht Schöffel attraktive Wachstumschancen für die neue Pro-Marke und damit für die Schöffel Gruppe.

Schöffel Pro ist Teil des im Oktober 2021 gebildeten Segments Professional, das zusätzlich die Bereiche Schutzbekleidung für Behörden sowie Motorrad-Bekleidung umfasst. Felix Geiger ist Gesamtverantwortlicher des Segments Professional und Finanzchef der Schöffel-Gruppe.