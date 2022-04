Neustart für O+F in Menden

Der insolvente Küchenzulieferer O+F A-Line GmbH aus Menden hat mit der Gruppe des Deutschen Mittelstand einen neuen Eigentümer gefunden. Er tritt in Zukunft als O+F Systems GmbH auf. Die neuen Gesellschafter und das Management wollen zunächst gemeinsam alle Geschäftsprozesse stabilisieren und optimieren und die Produktentwicklung und den Vertrieb vorantreiben. Während dieser Übergangszeit soll auch die Unternehmensführung in neue Hände gelegt werden

Insolvenzverwalter Dr. Jan Janßen hatte den Geschäftsbetrieb im Rahmen einer übertragenden Sanierung an die Gruppe aus Frankfurt am Main veräußert. Insgesamt hatten 15 Bewerber aus dem In- und Ausland Interesse gezeigt. Ein wichtiges Verkaufskriterium war es, den Großteil der Arbeitsplätze zu erhalten und einen Partner zu finden, der der langfristig Eigenkapital für die Entwicklung seiner Gruppenunternehmen zur Verfügung stellt.

O+F produziert hochwertige Dunstabzüge, Foodcenter, Weinkühlschränke und Kochfelder und gehört zu den Zubehörlieferanten, die das Design als integralen Bestandteil des Produkts sehen. Durch die Folgen eines Großbrandes und die Auswirkungen der Corona-Pandemie war O+F in eine finanzielle Schieflage geraten und meldete im Dezember 2021 Insolvenz an.