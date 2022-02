Umsatz wächst um 22 Prozent

Die Häfele-Gruppe hat das vergangene Jahr mit einem Umsatzzuwachs von 22 Prozent abgeschlossen. Das Unternehmen mit seinen 38 Niederlassungen in aller Welt steigerte seinen Jahresumsatz trotz Lieferketten-Herausforderungen um 308 Millionen auf 1,7 Milliarden Euro. Überdurchschnittlich war das Wachstum in Nordamerika, Südeuropa, Großbritannien, Indien und China.

Der Hersteller für Beschlagtechnik, elektronische Schließsysteme und Licht in Möbeln und Räumen hat es weltweit geschafft die Umsatzdelle von 2020 mit einem Minus von 7,3 Prozent auszugleichen. Garanten des Wachstums waren, nach Einschätzung des Unternehmens, die Logistikstärke der Gruppe und ein früher, vorausschauender Lageraufbau um 20 Prozent. Der Betrieb konnte so unterbrechungsfrei aufrechterhalten werden. Trotzdem ist Häfele von den Schwierigkeiten der europäischen und asiatischen Zulieferer stark betroffen.

2023 feiert Häfele seinen 100. Geburtstag. An der Schwelle zum zweiten Jahrhundert plant das Unternehmen am Stammsitz in Nagold eine Investition im oberen zweistelligen Millionenbereich. Dabei geht es um hochmoderne Technologie, um gläserne Logistik und einen noch schnellere und individuellere Belieferung der Kunden. Ein »Dynamik-Zentrum« mit integrierter Markenwelt soll die positive Sicht des Unternehmens auf eine nachhaltige Zukunft mit einer mutigen Architektur verbinden und erlebbar machen.

Mehr Branchennews…