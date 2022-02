Kantenfrühling bei SCM in Nürtingen

Vom 16. bis zum 18. März lädt das Kompetenz-Zentrum von SCM in Nürtingen täglich von 9 bis 18 Uhr Kunden und Interessenten ein. Das Unternehmen präsentiert seine komplette Kantentechnologie der »Olimpic«- und »Stefani«-Baureihen, von der komplett ausgestatteten Einstiegsmaschine bis zur voll gesteuerten industriellen Lösung.

Zudem wird die »Stefani X«, eine Weltneuheit, zum ersten Mal in Deutschland vorgestellt, eine vollautomatische Kantenanleimmaschine mit »Maestro Active Edge« Oberfläche. Die Maschine lässt sich ausbauen für die Steuerung via Barcode, oder die Online-Anbindung zur Arbeitsvorbereitung. Optional ermöglichen zwei voneinander unabhängige Leimstationen einen sehr schnellen Wechsel zwischen EVA- und PUR-Klebern oder zwei eingesetzten Farben. Mit an Bord ist auch jede Menge Servotechnik für die präzise Endbearbeitung.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation bittet SCM um eine Voranmeldung unter info@scmgroup.de.

