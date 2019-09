U-Wert aus der Hot Box

Um neben den Rechnungsverfahren für die U-Wertbestimmung an Bauelementen auch eine Prüfung im Heizkastenverfahren nach den Normen DIN ISO 12567–1 und 12567–2 anbieten zu können, hat das Prüfzentrum für Bauelemente in Stephanskirchen (PfB) in einer eigenen klimatisierten Halle eine Hot Box installiert. Die Probekörpergröße der Hot Box beträgt 250 x 250 cm.

Die Anerkennung durch die DAkkS und das DIBt wird noch in diesem Jahr erwartet. Durch diese Erweiterung des Prüfangebotes kann das PfB in Zusammenarbeit mit dem DMT (Brandschutz) alle Nachweise, sowohl der mandatierten als auch der nicht mandatierten Eigenschaften, der Produktnorm Fenster, Türen und Tore aus einer Hand anbieten.

4. September 2019