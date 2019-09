Weinig verabschiedet Klaus Müller

Nach dem Abschied von Klaus Müller vom internationalen Parkett auf der diesjährigen Ligna geht der 65-jährige Leiter Marketing Kommunikation bei Weinig jetzt endgültig von Bord. Er übergibt die Verantwortung zum 1. September an seinen Nachfolger Oliver Kunzweiler (45), der zum Leiter Zentrales Marketing ernannt wurde.

Müller kann auf beachtliche 50 Berufsjahre beim Technologieanbieter für die Massivholzbearbeitung zurückblicken. Auf seinem langen Berufsweg hat er viele Stationen durchlaufen. Erste Verantwortung übernahm er als Trainer im Werkzeugbereich mit internationalem Wirkungskreis. In der Produkt- und Verkaufsschulung vermittelte er jungen Weinig Vertriebsmitarbeitern fachliches Know-how. Dann wurde ihm die Messeorganisation übertragen. 2004 wuchs sein Aufgabengebiet nochmals deutlich, als er zum Leiter Marketing Kommunikation berufen wurde. Von diesem Zeitpunkt an war Müller auch zentraler Ansprechpartner für die Fachjournalisten in aller Welt.

Sein Nachfolger Kunzweiler übernimmt neben dem zentralen, strategischen Gruppenmarketing auch die operative Leitung des Marketings für die Division Massivholz. Der diplomierte Maschinenbauer (FH) startete seine berufliche Karriere als Entwicklungsingenieur für Präzisionswerkzeuge. Es folgten leitende Positionen in den Bereichen Produktmanagement, internationaler Vertrieb und Marketing bei namhaften Unternehmen in der Automobil-Zulieferindustrie. Seit seinem Eintritt in die Weinig AG im Jahr 2015 hat Herr Kunzweiler die Verantwortung für das Technische Marketing in der Weinig-Gruppe.

2. September 2019