Tom Weber ist PLW-Sieger im Ländle

Trotz Corona konnte der diesjährige Praktische Leistungswettbewerb des baden-württembergischen Landesfachverband des Schreinerhandwerks aufgrund der guten äußeren Bedingungen in der Schreinerwerkstatt des Berufsbildungswerkes (BBW) der Paulinenpflege in Winnenden ausgetragen werden. Acht Schreinergesellen – eine junge Frau und sieben junge Männer, die bei der Gesellenprüfung jeweils die besten ihres Kammerbezirkes geworden sind – traten am 10. Oktober zum Leistungswettbewerb an, um unter den strengen Blicken der Jury des Landesfachverbandes einen Hocker zum Hochklappen anzufertigen.

»Mit einer Zinkenverbindung wie gemalt«, kommentierte Schreinermeister Jörg Seibold des BBW Winnenden das Prüfungsstück, das Tom Weber aus Bonndorf im Schwarzwald (Kammerbezirk Konstanz) zum Sieger des Wettbewerbs kürte. Den zweiten Platz sicherte sich Marcel Vogel aus Eberdingen (Kammer Stuttgart). Dritter wurde Sammy Leon Massano aus Willstätt (Kammer Freiburg). Die drei Besten erhielten je einen Werkstattstaubsauger von Festool als Preis. Tom Weber als Gewinner und Marcel Vogel als Zweitplatzierter des Leistungswettbewerbs Baden-Württemberg kommen nun eine Stufe weiter und werden beim bundesweiten Wettbewerb in Trier antreten. Alle Teilnehmenden feuten sich über Arbeitskleidung vom LFV sowie einen Systainer von Festool.

Jörg Seibold vom BBW Winnenden lobte auch das Verhalten der Prüflinge insgesamt: »Die haben konzentriert gearbeitet und sich auch gegenseitig geholfen«. Die weiteren Juroren waren Christina Küppers vom Landesfachverband, Werner Schleehauf aus Fellbach, Mario Esch aus Althütte sowie Lothar Heer aus Ühlingen-Birkendorf.

Die Paulinenpflege Winnenden e.V. ist eine große evangelische Einrichtung zur Förderung von Menschen mit Behinderungen im Bereich Hören, Sprache und Kommunikation. Einen großen Teil der Paulinenpflege macht ihr Schul- und Ausbildungsbereich aus. Im BBW der Paulinenpflege absolvieren etwa 300 Azubis ihre Ausbildung in 31 Handwerksberufen. Zum BBW gehört auch eine eigene Berufsschule. Das Schreinerhandwerk kann man im BBW als Vollausbildung oder als Fachpraktiker für Holzverarbeitung erlernen. Derzeit lernen im BBW 4 junge Frauen und 24 junge Männer diese Holzberufe.