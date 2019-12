Dass auch ein kleiner Betrieb im Bereich Ausbildung und Integration Großes leisten kann, hat die Schreinerei Schiller und Wimmer aus Gräfelfing im Landkreis München unter Beweis gestellt. Für eine »herausragende Ausbildungsleistung« erhielten die beiden Geschäftsführer Marco Schiller und Michael Wimmer jetzt den Erasmus-Grasser-Preis der Stadt München. Die Stadt ehrt mit dem Preis Münchner Ausbildungsbetriebe.

In den zurückliegenden Jahren wurde in der Schreinerei ein Jugendlicher mit Lernbehinderung, der keine Ausbildungsstelle gefunden hatte, zusätzlich in die Ausbildung übernommen und erfolgreich zum Abschluss gebracht. Jungen Geflüchteten bietet die Schreinerei mehrmonatige Praktika an.

9. Dezember 2019