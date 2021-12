Umstrukturierung: SCM Deutschland übernimmt Kundenbetreuung

Die italienischen Unternehmensgruppe SCM verlagert ihre Customer-Care-Aktivitäten für die Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Künftig koordiniert SCM Deutschland mit Sitz in Nürtingen alle Aktivitäten der Kundenbetreuung in der Region DACH. Die Synergien zwischen den Filialen sollen dabei nochmals verstärkt werden. Kunden aus Österreich bekommen Zugang zu der bestehenden deutschen Servicehotline mit Telefon- und Ersatzteilsupport.

Gleichzeitig werden die lokale Identität und die spezifischen Anforderungen der Märkte Österreichs und der Schweiz berücksichtigt; sowohl im Bereich der kommerziellen Beratung und der Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung der Partnerunternehmen als auch in Bezug auf die Unterstützung der lokalen Service– und Vertriebsstrukturen.

Ziel der Umstrukturierung ist es, laut SCM, den Support für die Partnerunternehmen weiter zu verstärken, um den Kunden eine »direkte, engmaschige und zeitnahe« Begleitung zu bieten.

Mehr Branchennews…