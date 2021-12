Messe Nürnberg: Entscheidung im Januar

Im Januar wird die NürnbergMesse GmbH die Entscheidung treffen, ob die Holz-Handwerk und Fensterbau Frontale am geplanten Termin (29. März bis 2. April 2022) stattfinden. Die Aussteller werden in die Entscheidung einbezogen und deren Vorstellungen und Wünsche so weit als möglich berücksichtigt. Dies teilte die Messegesellschaft heute in einem Schreiben an die Aussteller mit. Aufgrund des sehr dynamischen Pandemiegeschehens hätten viele Aussteller um die Prüfung eines Verschiebungstermins gebeten, um sich in der derzeitigen Lage zeitlich etwas Luft zu verschaffen.

Mit unserer Messe-Ampel behalten Sie den Status und die Termine aller Branchenmessen im Frühjahr 2022 im Blick.