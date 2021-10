Filiale eröffnet: SCM baut Präsenz in Türkei aus

Der italienische Konzern SCM hat eine Filiale in der Türkei eröffnet. Mit der neuen 100-prozentigen Tochter im Raum Istanbul baut der Hersteller von sekundären Holzbearbeitungsmaschinen seine Präsenz am östlichen Mittelmeer aus. Bei SCM Turkey wird ein Team aus Technikern und Vertriebsspezialisten arbeiten.

Die Investition verfolgt den Zweck, allen Akteuren der Branche von Pre- bis After-Sales, ein direktes, flächendeckendes Vertriebsnetz und technische Unterstützung zu bieten.

SCM ist seit Jahren am türkischen Markt tätig und hat mit Vertriebsunternehmen des Landes zusammengearbeitet, um eine breite Palette an Produkte und Dienstleistungen für alle Anwendungsbereich der Holzverarbeitung zu liefern: Möbelindustrie, Fenster- und Türenherstellung, Holzbau und Handwerksbetriebe.

»Der Bedarf lokaler Unternehmen hat sich in den letzten Jahren stark verändert, und die Bedeutung von Automation und Innovation ist nun allen unmissverständlich klar«, sagt Umut Erkan, SCM Turkey Country Manager. Hersteller in der Holzverarbeitung und insbesondere lokale Unternehmen in der Möbelindustrie würden große Summen einsetzen, um ihre Werke zu modernisieren und ihre Verfahren digitaler, effizienter und flexibler zu gestalten.

