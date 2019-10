Saint Gobain nimmt ESG-Linie in Betrieb

Glassolutions am Standort Schafheutle in Freiburg entwickelt sich vom Handels- zum Produktionsstandort weiter. Knapp drei Millionen Euro hat die Saint Gobain Deutsche Glas dort in neue Anlagen investiert. Das Produktionsvolumen am Standort mit seinen rund 40 Beschäftigten soll in den nächsten drei Jahren mehr als verdoppelt werden. Die Testphase ist abgeschlossen.

Die neue Linie mit CNC-Bearbeitungszentrum und hochmodernem Ofen für Einscheibensicherheitsglas (ESG) geht jetzt an den Start. Kunden werden dann maßgefertigtes ESG innerhalb von drei Tagen erhalten. Schneiden, Bohren, Fräsen und Schleifen in Topf-Scheiben-Qualität; die Linie in Freiburg macht alles in einem Rutsch und das ganz ohne manuelle Eingriffe.

Geschäftsführer Christian Bako und Niederlassungsleiter Clemens Schopp sehen großes Potential. Mit der Neuausrichtung und der damit verbunden Versorgungssicherheit und Termintreue peile Glassolutions neue Marktanteile im höherwertigen Interieurbereich an.

Den nächsten Schritt haben Schopp und Bako bereits im Visier: Freiburg ist Pilotstandort von Saint-Gobain Deutsche Glas für den Bereich E-Commerce. Kunden können künftig ihre Bestellungen direkt in das System eingeben und sehen dann ihren Preis und Liefertermin unmittelbar auf Knopfdruck.

11. Oktober 2019