Das Seminarjahr 2021/2022 der Propstei Johannesberg bietet ein breit gefächertes Spektrum der beruflichen Fort- und Weiterbildung an. Handwerker, Architekten und Ingenieure haben die Möglichkeit, sich praxisorientiert mit den Zertifikatslehrgängen »Restaurator im Handwerk«, »Geselle für Restaurierungsarbeiten oder Instandsetzungsarbeiten in der Denkmalpflege« oder »Architekt, Planer oder Tragwerksplaner in der Denkmalpflege« berufsbegleitend zu qualifizieren. Die Reihe »Energieberater für Baudenkmale« ergänzt die Angebotspalette.

Interdisziplinär fördert die Propstei Johannesberg den Dialog zwischen den einzelnen Arbeitsbereichen in berufsübergreifenden Tagungen sowie in Praxis- und Fachseminaren. Die Vorbereitung der Seminare durch in der Berufspraxis stehende Fachleute gewährleistet die umfassende Darstellung aktueller Erkenntnisse, die Erweiterung des Seminarangebotes zu aktuellen Themen und den regen Erfahrungsaustausch auch über die Seminarzeit hinaus. Die berufliche Fortbildung hilft bedeutende Beschäftigungssegmente im wachsenden Markt der Denkmalpflege und Altbauerneuerung zu erschließen. Interessentinnen und Interessenten können sich zu den Fortbildungsangeboten und den Möglichkeiten der finanziellen Förderungen beraten lassen.

Alle Seminare und Serviceangebote sind im Internet unter www.propstei-johannesberg.de zu finden.

