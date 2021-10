Schüco in Weißenfels: Messestand wird zum Showroom

Schüco hat in Weißenfels vor den Toren von Leipzig einen 400 Quadratmeter großen Showroom eröffnet. Das von der Agentur D’Art umgesetzte Konzept basiert auf einer bereits vorliegenden Planung des Schüco-Messestandes zur pandemiebedingt abgesagten »Fensterbau Frontale 2020«. Bereits gebaute Exponate und Messestandbauteile wurden in die Dauerausstellung integriert.

Nachdem der Messeauftritt zunächst als virtuell begehbare Markenwelt erlebbar war, können sich Architekten, Verarbeiter und Bauelemente-Händler nun nach vorheriger Terminabsprache auch real über die neuen Produkt- und Servicewelten für den Wohnungsbau informieren. Empfangen werden die Gäste des Bielefelder Fenster- und Türenherstellers in einem Foyer mit Social-Wall, die über aktuelle Themen informiert. Der Ausstellungsbereich mit den Themenstudios, als Raum-in-Raum-Konstruktionen gestaltet, und eine variable Eventfläche schließen sich mit einem offenen Übergang direkt an. In den Themenstudios »Arrival«, »View« und »Panorama« werden Wohnbaulösungen von Schüco präsentiert und im Service-Bereich das ergänzende Dienstleistungsportfolio.

Der Schüco-Showroom in Weißenfels lässt sich auch weiterhin digital im 360-Grad Rundgang entdecken, unter der Internet-Adresse www.schueco.com/polymer_highlights.

Mehr Branchennews…