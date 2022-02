Meisterteam-Umsätze weiter auf Bergfahrt

Eine Umsatzsteigerung von 15 Prozent vermeldet die Meisterteam-Verbundgruppe aus Hamburg für das Jahr 2021. Der zentral regulierte Umsatz stieg auf 29,5 Mio. Euro. Damit setzt sich die gute Entwicklung aus dem Jahr 2020 (25,6 Mio. Euro) fort.

Vor dem Hintergrund von deutlichen Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen blicke die Verbundgruppe sehr realistisch auf die weitere Entwicklung. Die Umsatzsteigerung um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr sei aber auf jeden Fall ein deutliches Zeichen dafür, dass die Mitgliedsbetriebe aus den Branchen Holz, Glas, Metall und Fensterbau bisher überwiegend gut durch die Pandemie gekommen sind, betont Meisterteam-Geschäftsführer Thomas Schley.

Mehr Aufträge kamen zu einem großen Teil von privaten Kunden. Der Wunsch nach Komfort und Wohnqualität nehme zu. Besonders die Generation 50 plus sei in hohem Maß bereit, individuelle handwerkliche Produkte und Leistungen zu bestellen und entsprechend zu honorieren. Auch die gute Zusammenarbeit mit industriellen Lieferanten und Handelspartnern habe die positive Umsatzentwicklung unterstützt, so Schley weiter.

Die Gewinnung von Fach- und Nachwuchskräften und die Digitalisierung bleiben in den Meisterteam-Betrieben auch in diesem Jahr die zentralen Themen. Die Verbundgruppe unterstützt dabei ihre Mitglieder durch das eigene Job-Portal, welches gemeinsam mit der Marcapo GmbH entwickelt wurde und seit Herbst 2021 direkt mit der Bundesagentur für Arbeit vernetzt ist. Zusätzlich gibt es ein breites Beratungsangebot durch im Personalmarkt spezialisierte Dienstleister und Berater.

Ein weitere Schwerpunkt der Arbeit im Jahr 2022 ist laut Schley der Ausbau des Kreises der internen Lieferanten, der nach aktuellem Stand 13 Mitglieder umfasst und sich in Kürze auf 15 vergrößern wird.

Mehr Branchennews…