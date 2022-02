Neuer Geschäftsführer bei 2020 Technologies

Nach über 30 Jahren als Geschäftsführer der 2020 Technologies GmbH in Osnabrück und Wiener Neustadt wechselt Jörg Witthus zum 1. März vom operativen Geschäft in die neu geschaffene, strategische Position Strategic Adviser Factory Product. Dort wird er sich um die Ausrichtung und das Wachstum des Geschäftsfelds ERP in der Compusoft / 2020 Gruppe kümmert.

Zum neuen Geschäftsführer beider Gesellschaften wird

Kai Disselkamp bestellt, der zudem weiterhin seine bisherige Position als Senior Director Professional Service Factory Products International bekleidet und seit zwölf Jahren bei 2020 beschäftigt ist.

Durch den Wechsel des Aufgabenfelds von Jörg Witthus, der neben der Geschäftsführung als Vice President Factory Products auch den weltweiten Vertrieb und Implementierung aller Factory Produkte verantwortete, ergeben sich zudem Änderungen im Vertrieb bie 2020. Senior Sales Director Karl Fuchs übernimmt zum 1. März zu seiner bisherigen Vertriebsregion DACH auch die Verantwortung für den internationalen Vertrieb der Factory Produkte.

