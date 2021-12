Maximilian Lehner wird CFO der Ima Schelling Group

Maximilian Lehner, Mitgesellschafter der Ima Schelling Group, wird neuer CFO. Er übernimmt die Aufgaben von Stefan Gritsch, der künftig in der Holding Gesellschaft tätig sein wird.

Lehner trat nach seinem Studium in London im Jahr 2015 in das Unternehmen ein und arbeitete zunächst bei Schelling in der Finanzabteilung. Er unterstützte anschließend den damaligen IMA-Geschäftsführer Bernhard Berger als Assistent in Lübbecke und leitete die Abteilung Organisationsentwicklung. 2018 wechselte Lehner in den Vertrieb und war seit 2019 als globaler Sales Director für die ganze Gruppe tätig.

Stefan Gritsch war als geschäftsführender Gesellschafter 21 Jahre operativ im Unternehmen tätig und wird sich künftig auf strategische Aufgaben in der Holding Gesellschaft konzentrieren. So verantwortet er ab 2022 das Beteiligungsmanagement der in Vorarlberg ansässigen Legro Group. Als oberste Führungsholding hält sie signifikante Beteiligungen an diversen internationalen Industrieunternehmen, darunter auch die Ima Schelling Group.

