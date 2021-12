Koelnmesse verschiebt ZOW in den Mai

Die ZOW – Zuliefermesse für die Möbelindustrie und den Innenausbau – wird vor dem Hintergrund der aktuellen pandemischen Lage und großer Bedenken aus der Branche auf den 3. bis 5. Mai 2022 verschoben. Die Messe, die gleichermaßen Kreativwerkstatt und Ordermesse für die Zulieferer der Möbelindustrie in Deutschland und den Anrainerländern ist, sollte planmäßig vom 8. bis 10. Februar 2022 in Bad Salzuflen an den Start gehen.

Mit steigenden Corona-Zahlen in Deutschland und Europa steht die Branche vor neuen Herausforderungen. Nach den Worten von Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement der Koelnmesse, »zeichnet sich eine steigende Unsicherheit bei den Unternehmen ab, ob eine Messeteilnahme jetzt richtig und verantwortungsvoll ist«. Bei vielen Gesprächen habe sich herausgestellt, dass für die meisten weder eine Ausstellerbeteiligung noch ein Besuch der ZOW im Februar 2022 in Frage komme.

»In enger Abstimmung mit der Messe Ostwestfalen GmbH sind wir nun gemeinsam zu der Überzeugung gekommen, dass wir zu dem geplanten Zeitpunkt der ZOW dem Anspruch der Messe als wichtiger Branchenevent nicht gerecht werden können. Deshalb verschieben wir die ZOW in den Mai 2022«, so Pollmann weiter.

