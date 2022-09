Ligna 2023 – dds ist dabei!

»Gut Holz!«, heißt es für Stephanie Wagner und Elke Hein vom Ligna-Team. Mit dds-Chefredakteur Christian Gahle haben sie am 20. September die Zusammenarbeit zur kommenden Branchenmesse besiegelt. Symbolisch überreicht das Ligna-Team jedem Partner einen Staffelstab. Damit sind alle gemeinsam in der Verantwortung, zum Gelingen der Messe beizutragen. Der dds begleitet ab sofort die Vorbereitungen Schritt für Schritt, im gedruckten Heft und auf Instagram unter dem Hashtag #ligna23.

Alle führenden Hersteller aus dem In- und Ausland haben bereits ihre Teilnahme an der Ligna zugesagt. Vom 15. bis 23. Mai 2023 fliegen in Hannover wieder die Späne.