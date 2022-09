40 Jahre 3D-CAD mit Pytha

Im September hat Pytha im Rahmen des internationalen Anwendertreffens mit seinen Kunden, Partnern und langjährigen Freuden das 40-jährige Jubiläum gefeiert. In verschiedenen Kunden-Workshops wie Fortgeschrittenes Modellieren, Produzieren mit der Pytha Werkstatt und Visualisierungen in Pytha wurden den Anwendern Tipps und Tricks rund um die Software geboten. Auch diesmal war das Format »Meet the Programmers« besonders angesagt, in dem die Teilnehmer mit Anregungen und Wünsche aktiv Einfluss nehmen können auf die Weiterentwicklung der Software. Der Tag ging mit einem festlichen Gala-Dinner und der Ehrung langjähriger und treuer Kunden zu Ende.

Bereits 1982 entwickeln Uschi und Willy Flassig, noch als Studenten der TH Darmstadt, auf einem Tischrechner ein Programm zur Darstellung von Perspektiven und nennen es Pytha, zu Ehren des antiken griechischen Mathematikers Pythagoras. Bis in die frühen 90ern dominierten Workstations den Markt, auf diesen konnte Pytha bereits farbige Szenen anzeigen. Als dann der PC die bis dahin vorherrschenden Workstations verdrängt, erweiterte sich der Kundenkreis von Industriedesignern und Architekten auf Messedesigner, Schreiner, Inneneinrichter und Ladenbauer.

Heute gibt es weltweit über 10.000 Installationen in rund 60 Ländern. Allein in Deutschland setzen mehr als 300 Berufs-/Fach- und Hochschulen im Unterricht auf Pytha und auch international setzen Schulen in zunehmendem Maß das Produkt in der Ausbildung ein.