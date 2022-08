IMM Cologne als »Spring Edition«

Die IMM Cologne wird 2023 einmalig als »Spring Edition« vom 4. bis 7. Juni 2023 mit neuem Konzept stattfinden. Der neue Messetermin, der in Abstimmung mit dem Fachbeirat und den Partnern aus Industrie, dem Handel und den Einkaufsverbänden gewählt wurde, bringt nach zwei Jahren Pause größtmögliche Planungssicherheit. » Damit ist sichergestellt, dass die IMM Cologne nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden kann. Die Branche hat sich für eine starke Einrichtungsmesse in Deutschland, dem umsatzstärksten Markt in Europa ausgesprochen«, so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse. »Ich glaube ganz fest an den persönlichen Austausch, der aus meiner Sicht für die Entwicklung der Branche gerade in herausfordernden Zeiten von immenser Bedeutung ist. Es braucht in Deutschland eine reale Plattform mit international starker kommunikativer Ausstrahlung wie die IMM Cologne.«

Neues Konzept: Fachbesucher wieder im Fokus

»Die ›Spring Edition‹ steht dabei als Synonym für Aufbruch. Die IMM Cologne will auf diesem Weg motivieren, zeigen, wie sie Neues ausprobiert und ausgetretene Pfade verlässt«, erläutert Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse, den Namen und wofür er steht. Vier Tage lang von Sonntag bis Mittwoch soll die internationale Einrichtungsmesse wieder Fachbesucherinnen und Fachbesucher im Fokus haben. Endverbraucher werden die Möglichkeit erhalten, die Messe auf Einladung zu besuchen. So wird ein klarer Fokus auf das Thema »Business« gelegt. Das Thema »Küche« wird für 2023 in die »IMM Spring Edition« integriert. Gleichzeitig ist geplant, die Stadt als Location stärker in das Eventprogramm einzubeziehen. versteht sich

Zukünftig will sich die internationale Einrichtungsmesse nicht nur als die zentrale Business-Plattform verstehen, sondern sich als Katalysator öffnen für brancheninterne wie auch externe Themen, die Relevanz für die Community besitzen.

Im Sommer 2023 will die Koelnmesse dann in enger Abstimmung mit der Industrie und den beteiligten Verbänden der zukünftige Termin der IMM Cologne und der LivingKitchen festlegen.

